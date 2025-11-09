Rencontre : Rose Valland, gardienne de l’art : présentation de quelques chefs-d’œuvre sauvés de la spoliation nazie Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Rencontre : Rose Valland, gardienne de l’art : présentation de quelques chefs-d’œuvre sauvés de la spoliation nazie Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy dimanche 9 novembre 2025.

Grâce à son travail de l’ombre, elle a permis de préserver de nombreuses œuvres majeures spoliées par les nazis. À travers l’étude de tableaux emblématiques – tels que L’Allée des peupliers à Moret de Sisley ou Portrait d’homme de Cézanne – nous aborderons les enjeux historiques, artistiques et mémoriels liés à la protection des biens culturels en temps de guerre.

Animée par Charlène Monot, médiatrice au Mémorial de la Shoah et guide-conférencière.

RÉSERVER

Cette rencontre mettra en lumière le rôle décisif de Rose Valland dans la sauvegarde du patrimoine artistique durant la Seconde Guerre mondiale.

Le dimanche 09 novembre 2025

de 16h15 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-09T17:15:00+01:00

fin : 2025-11-09T18:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-09T16:15:00+02:00_2025-11-09T17:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112 Av. Jean Jaurès 93700 Drancy

+33141830401 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial