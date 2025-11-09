Rencontre : Rose Valland, gardienne de l’art : présentation de quelques chefs-d’œuvre sauvés de la spoliation nazie Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy
Rencontre : Rose Valland, gardienne de l’art : présentation de quelques chefs-d’œuvre sauvés de la spoliation nazie Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy dimanche 9 novembre 2025.
Grâce à son travail de l’ombre, elle a permis de préserver de nombreuses œuvres majeures spoliées par les nazis. À travers l’étude de tableaux emblématiques – tels que L’Allée des peupliers à Moret de Sisley ou Portrait d’homme de Cézanne – nous aborderons les enjeux historiques, artistiques et mémoriels liés à la protection des biens culturels en temps de guerre.
Animée par Charlène Monot, médiatrice au Mémorial de la Shoah et guide-conférencière.
Cette rencontre mettra en lumière le rôle décisif de Rose Valland dans la sauvegarde du patrimoine artistique durant la Seconde Guerre mondiale.
Le dimanche 09 novembre 2025
de 16h15 à 17h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-09T17:15:00+01:00
fin : 2025-11-09T18:30:00+01:00
Date(s) : 2025-11-09T16:15:00+02:00_2025-11-09T17:30:00+02:00
Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112 Av. Jean Jaurès 93700 Drancy
+33141830401 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial