Harly

Rencontre Rugby 2ème tournoi du Bouffon

Avenue Pierre Choquart Harly Aisne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Le Racing Club Saint-Quentinois organise le 2ème tournoi du Bouffon le lundi 25 mai 2026 à partir de 9 heures au stade Marcel Bienfait.

Rugby loisirs, mixte et sans plaquages.

Déguisements recommandés, convivialité assurée !

Ouvert à tous des 14 ans, famille amis collègues, faites votre équipe !

Au stade Marcel Bienfait, 02100 Harly

Accueil 9h, match dès 10h.

2€ par joueur.

Inscription via le QRCode sur l’affiche

Buvette restauration

Le Racing Club Saint-Quentinois organise le 2ème tournoi du Bouffon le lundi 25 mai 2026 à partir de 9 heures au stade Marcel Bienfait.

Rugby loisirs, mixte et sans plaquages.

Déguisements recommandés, convivialité assurée !

Ouvert à tous des 14 ans, famille amis collègues, faites votre équipe !

Au stade Marcel Bienfait, 02100 Harly

Accueil 9h, match dès 10h.

2€ par joueur.

Inscription via le QRCode sur l’affiche

Buvette restauration .

Avenue Pierre Choquart Harly 02100 Aisne Hauts-de-France rugbysaintquentin02@gmail.com

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English :

The Racing Club Saint-Quentinois is organizing the 2nd Jester Tournament on Monday, May 25, 2026, starting at 9 a.m. at the Marcel Bienfait stadium.

Mixed recreational rugby without tackles.

Disguises recommended, conviviality guaranteed!

Open to everyone aged 14 and over, family, friends, colleagues, make your team!

Marcel Bienfait stadium, 02100 Harly

Welcome 9am, match from 10am.

2? per player.

Registration via QRCode on the poster

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L’événement Rencontre Rugby 2ème tournoi du Bouffon Harly a été mis à jour le 2026-05-19 par OT du Saint-Quentinois