Rencontre S.A Cosby La Galerne Le Havre

Rencontre S.A Cosby

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 18:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

C’est une rencontre exceptionnelle que vous propose La Galerne en recevant S.A. Cosby, auteur américain originaire du sud-est de la Virginie, état dans lequel il vit aujourd’hui.

Il est couronné de nombreux prix dès la parution de son premier roman, Les Routes oubliées .

Son deuxième roman, La Colère , remporte le Hammett Prize en 2022, mais c’est avec Le Sang des innocents qu’il connaît la consécration et devient un auteur incontournable du roman noir américain.

Les droits d’adaptation de son quatrième roman, Le Roi des cendres , ont été achetés avant même sa parution, notamment par Steven Spielberg et Barack et Michelle

Inscription obligatoire. .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

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English : Rencontre S.A Cosby

L’événement Rencontre S.A Cosby Le Havre a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie