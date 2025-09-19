Rencontre : Schiltigheim l’industrieuse 1870-1970 Médiatheque Frida Kahlo Schiltigheim

Rencontrez les auteurs de l’ouvrage » Schiltigheim l’industrieuse 1870-1970 « , publié aux éditions Un Bout de Chemin et proposé par l’association Mémoire et Patrimoine de Schiltigheim.

Venez échanger avec plusieurs membres du collectif d’auteurs, découvrir les coulisses de ce travail de mémoire et plonger dans un siècle d’histoire industrielle locale.

Médiatheque Frida Kahlo 7 place de l’église, 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est 03 68 98 52 39 https://www.mediatheques.strasbourg.eu/accueil-portal.aspx La médiathèque Frida Kahlo est la quatrième médiathèque de l’Eurométropole de Strasbourg.

Elle propose un service de proximité à l’échelle du bassin de vie Nord, intégrant les évolutions culturelles récentes : collections réduites, accès au numérique, insertion sociale, dialogue et jeu.

Le bâtiment comprend 2 500 m² d’espaces intérieurs et une terrasse végétalisée de 450 m².

Répartis sur trois niveaux, les espaces incluent une grande salle modulable, indépendante.

Au rez-de-chaussée, les espaces cinéma et jeux vidéo sont ouverts à tous, avec du matériel de haute technologie.

Un espace de jeu est également proposé sur place.

Côté jeunesse, un double espace réunit collections, auditorium, numérique, mobilier adapté et cabane pour les tout-petits, dans un projet à visée environnementale.

