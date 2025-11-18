Rencontre Scolaire Entreprise Castes Industrie collège Lucie Aubrac Rieupeyroux Rieupeyroux

Rencontre Scolaire Entreprise Castes Industrie Mardi 18 novembre, 08h30 collège Lucie Aubrac Rieupeyroux Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:30:00+01:00 – 2025-11-18T10:30:00+01:00

Fin : 2025-11-18T08:30:00+01:00 – 2025-11-18T10:30:00+01:00

Mecanic Vallée et le Campus des métiers et des qualifications excellence Industrie du Futur organisent dans le cadre de la Semaine Nationale de l’Industrie des rencontres scolaires-entreprises .

Un(e) intervenant (e) rencontre des élèves et leur enseignant.e en classe pour leurs présenter le fonctionnement de son entreprise, la diversité des métiers et échanger avec eux sur les différentes voies d’accès qui mènent aux métiers de l’industrie, sur les métiers porteurs en terme de recrutement et sur les nouveaux métiers liés à l’Industrie du Futur.

L’objectif de cette rencontre est de faire connaître le monde de l’entreprise et de valoriser les activités industrielles du territoire de la Mecanic Vallée pour favoriser l’attractivité des métiers industriels auprès des jeunes et notamment des jeunes filles, et susciter des vocations.

collège Lucie Aubrac Rieupeyroux rieupeyroux Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie

L’entreprise Castes Industrie vient rencontrer une classe de 4ème du collège Lucie Aubrac de Rieupeyroux.