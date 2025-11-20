Rencontre Scolaire et Thermes de Cransac Collège Jean jaurés Cransac-les-Thermes

Rencontre Scolaire et Thermes de Cransac Jeudi 20 novembre, 10h30 Collège Jean jaurés Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T10:30:00+01:00 – 2025-11-20T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-20T10:30:00+01:00 – 2025-11-20T12:00:00+01:00

Mecanic Vallée et le Campus des métiers et des qualifications excellence Industrie du Futur organisent dans le cadre de la Semaine Nationale de l’Industrie des rencontres scolaires-entreprises .

Un(e) intervenant (e) rencontre des élèves et leur enseignant.e en classe pour leurs présenter le fonctionnement de son entreprise, la diversité des métiers et échanger avec eux sur les différentes voies d’accès qui mènent aux métiers de l’industrie, sur les métiers porteurs en terme de recrutement et sur les nouveaux métiers liés à l’Industrie du Futur.

L’objectif de cette rencontre est de faire connaître le monde de l’entreprise et de valoriser les activités industrielles du territoire de la Mecanic Vallée pour favoriser l’attractivité des métiers industriels auprès des jeunes et notamment des jeunes filles, et susciter des vocations.

Collège Jean jaurés cransac Cransac-les-Thermes 12110 Aveyron Occitanie

Thermes de Cransac vient rencontrer une classe de 4ème du collège Jean Jaurès à Cransac.