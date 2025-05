Rencontre séance dédicace André Castelli – Rue Louis Vouland Noves, 23 mai 2025 19:00, Noves.

Rencontre séance dédicace André Castelli Vendredi 23 mai 2025 à 19h.

Rencontre- dédicaces avec l’auteur André CASTELLI pour son livre « Camille l’abandonnée »

Rencontre- dédicaces avec l’auteur André CASTELLI pour son livre « Camille l’abandonnée », en partenariat avec la librairie « Comme la Plume au Vent ».



Trois étapes constituent la vie de Camille Claudel. Celle de la construction de son enfance et de son adolescence, dans laquelle se révèle un don pour la sculpture. Vient ensuite le passage du don au génie, la reconnaissance de ce génie dans ses rapports à Rodin. Mais ce génie porté par une femme, a une originalité qui va se heurter à la non féminisation du mot sculpteur. Isolée, agressée même dans son intégrité, elle entre dans une phase de déviance, emportée de persécutions et de paranoïa. Le 10 Mars 1913, elle est internée à la Ville-Evrad. Le 7 Septembre 1914, à Montdevergues. Ainsi commence la 3ème étape de sa vie une vie d’abandonnée. .

Rue Louis Vouland Médiathèque Marc Mielly

Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 43 07 mediatheque@noves.fr

Book signing with author André CASTELLI for his book « Camille l?abandonnée »

Signierstunde mit dem Autor André CASTELLI für sein Buch « Camille l’abandonnée »

Firma del libro con l’autore André CASTELLI per il suo libro « Camille l’abandonnée »

Firma de libros con el autor André CASTELLI por su libro « Camille l’abandonnée »

