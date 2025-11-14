Rencontre Sébastien Barot L’écologie est une science La Galerne Le Havre

Rencontre Sébastien Barot L’écologie est une science

Sébastien Barot est directeur de recherches à l’IRD, l’Institut d’Ecologie et des Sciences de l’Environnement-Paris (IEES-Paris), où il travaille dans le domaine de l’écologie des sols et des écosystèmes. Dans le livre L’écologie est une science paru aux éditions Belin, il raconte le métier d’écologue, s’appuie sur son expérience de terrain pour expliquer ce que l’écologie peut apporter aux problématiques quotidiennes de l’alimentation, de l’agriculture ou encore de l’aménagement des villes.

Il pose également un constat l’écologie est un thermomètre scientifique des crises contemporaines dont les leviers sont désormais connus.

Inscription obligatoire. .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

