Rencontre sensorielle avec… Le Châtaigner

Lieu du rdv précisé la veille Dinard

Début : 2025-07-16 10:00:00

fin : 2025-07-16 12:00:00

2025-07-16

Rencontrer nos sauvages comestibles et médicinales à travers nos sens et notre sensibilité.

Apprendre à les reconnaître, connaître leurs propriétés et savoir bien les utiliser.

Plante du jour le Châtaignier

25 €.

Sur Inscription au 06.02.50.40.89

Le lieu exact du rdv sera précisé la veille de l’atelier. .

Lieu du rdv précisé la veille Dinard & Saint-Lunaire Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 02 50 40 89

