Rencontre Serena Gentilhomme Des garçons comme il faut Réservoir Book Besançon

Rencontre Serena Gentilhomme Des garçons comme il faut

Réservoir Book 6 Rue Gustave Courbet Besançon Doubs

Début : 2026-03-13 19:30:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

À l’occasion de la parution du roman Des garçons comme il faut, la romancière Serena Gentilhomme vient rencontrer ses lecteurs lors d’une soirée d’échange et de dédicace.

Dans ce livre sombre et captivant, l’autrice explore les mécanismes de la violence masculine et les silences qui l’entourent. À travers une intrigue tendue et profondément humaine, elle interroge les modèles éducatifs, les attentes sociales et la manière dont certains garçons deviennent comme il faut .

Une rencontre pour discuter littérature, société et écriture avec une voix contemporaine marquante. .

Réservoir Book 6 Rue Gustave Courbet Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 70 50 01 14 contact@reservoir-books.com

