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Rencontre Siècle Vaelban Chartres

samedi 24 octobre 2026 · Chartres

Rencontre Siècle Vaelban Chartres

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
10 Rue Noël Ballay
Ville
28000 Chartres
Département
Eure-et-Loir
Tarif

Chartres

Rencontre Siècle Vaelban

10 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-24 16:00:00
fin : 2026-10-24 17:30:00

Date(s) :
2026-10-24

Assistez à une rencontre-dédicace avec Siècle Vaëlban pour son roman L’Étoile du Soir .
Siècle Vaëlban est une autrice et artiste créatrice de tableaux photographiques sous le pseudonyme de Kay-Joon. Ses voyages à travers le monde, et notamment en Asie du Sud-Ouest, ont laissé une empreinte dans ses œuvres. L’Étoile du Soir est son premier roman publié.   .

10 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 21 17 17 

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English :

Come to a book signing with Si%E8cle Va%EBlban for her novel L?%C9toile du Soir.

L’événement Rencontre Siècle Vaelban Chartres a été mis à jour le 2026-08-15 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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