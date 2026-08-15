Informations pratiques

Chartres

Rencontre Siècle Vaelban

10 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-24 16:00:00

fin : 2026-10-24 17:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Assistez à une rencontre-dédicace avec Siècle Vaëlban pour son roman L’Étoile du Soir .

Siècle Vaëlban est une autrice et artiste créatrice de tableaux photographiques sous le pseudonyme de Kay-Joon. Ses voyages à travers le monde, et notamment en Asie du Sud-Ouest, ont laissé une empreinte dans ses œuvres. L’Étoile du Soir est son premier roman publié. .

10 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 21 17 17

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English :

Come to a book signing with Si%E8cle Va%EBlban for her novel L?%C9toile du Soir.

L’événement Rencontre Siècle Vaelban Chartres a été mis à jour le 2026-08-15 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES