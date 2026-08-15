Rencontre Siècle Vaelban Chartres
samedi 24 octobre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Rencontre Siècle Vaelban
10 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-24 16:00:00
fin : 2026-10-24 17:30:00
Date(s) :
2026-10-24
Assistez à une rencontre-dédicace avec Siècle Vaëlban pour son roman L’Étoile du Soir .
Siècle Vaëlban est une autrice et artiste créatrice de tableaux photographiques sous le pseudonyme de Kay-Joon. Ses voyages à travers le monde, et notamment en Asie du Sud-Ouest, ont laissé une empreinte dans ses œuvres. L’Étoile du Soir est son premier roman publié. .
10 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 21 17 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come to a book signing with Si%E8cle Va%EBlban for her novel L?%C9toile du Soir.
L’événement Rencontre Siècle Vaelban Chartres a été mis à jour le 2026-08-15 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
À voir aussi à Chartres (Eure-et-Loir)
- LA LEGENDE DE MONTE-CRISTO – LE COLISEE Chartres 10 septembre 2026
- Spectacle La Légende de Monte-Cristo, le musical Chartres 10 septembre 2026
- Soirée Les Dîners Enchanthés Chartres 10 septembre 2026
- Vide-atelier de la Dame à la Licorne Chartres 11 septembre 2026
- Séance de dédicace de Paolo Martinello pour Pendragon Chartres 11 septembre 2026