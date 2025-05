Rencontre-signature avec Gabrielle Massat – Villefranche-de-Rouergue, 17 mai 2025 07:00, Villefranche-de-Rouergue.

La librairie indépendante La Folle Avoine de Villefranche-de-Rouergue organise une rencontre-signature avec Gabrielle Massat, auteure de romans noirs et toulousaine.

Gabrielle Massat s’est fait remarquer avec « Le Goût du rouge à lèvres de ma mère », qui a reçu le Prix du Meilleur Polar des lecteurs Points 2022, et avec « Trente grammes », récompensé par le Prix France Bleu du Polar 2022. Son dernier ouvrage est « Gracier la bête », publié aux éditions du Masque. .

17 bd de Haute Guyenne

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 32 36

English :

The independent bookshop La Folle Avoine in Villefranche-de-Rouergue is organizing a book-signing with Gabrielle Massat, a Toulouse-based author of noir novels.

German :

Die unabhängige Buchhandlung La Folle Avoine in Villefranche-de-Rouergue organisiert ein Signaturentreffen mit Gabrielle Massat, einer Autorin von schwarzen Romanen und aus Toulouse.

Italiano :

La libreria indipendente La Folle Avoine di Villefranche-de-Rouergue organizza un incontro con Gabrielle Massat, autrice tolosana di romanzi gialli.

Espanol :

La librería independiente La Folle Avoine de Villefranche-de-Rouergue organiza una firma de libros con Gabrielle Massat, autora tolosana de novela negra.

