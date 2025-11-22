Rencontre signature avec Michaela Sanson-Braun Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles Adulte

À l’occasion de la sortie de sa monographie, Michaela Sanson-Braun invitée à réaliser une installation inédite intitulée Peaches and Cream dans la vitrine du parvis du musée sera présente à la librairie pour une rencontre-signature.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html