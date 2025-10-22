Rencontre & Signature Cédric Sapin-Defour Lucernaire Paris

Rencontre & Signature Cédric Sapin-Defour Lucernaire Paris mercredi 22 octobre 2025.

Au programme de cette rencontre

littéraire et théâtrale : un temps d’échange privilégié avec l’auteur,

suivi d’un dialogue croisé entre Cédric Sapin-Defour et la metteuse en

scène Véronique Boutonnet autour de l’adaptation de « Son Odeur après la

pluie ». Le public pourra également découvrir le nouveau livre de

l’écrivain, « Où les étoiles tombent », à travers la lecture d’un extrait

par le comédien Romain Arnaud-Kneisky, avant de partager un moment

convivial de dédicace.

Partagez un moment inédit avec l’un des auteurs phares de la rentrée : Cédric Sapin-Defour. Rejoignez-le ensuite en salle de théâtre pour découvrir à ses côtés l’adaptation théâtrale de son roman vendu à plus de 650 000 exemplaires : Son Odeur après la pluie.

Le mercredi 22 octobre 2025

de 19h00 à 22h15

payant

Tarif unique rencontre + spectacle à 32 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Lucernaire 53, rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris

https://billetterie-lelucernaire.tickandlive.com/evenement/son-odeur-apres-la-pluie +33145445734 https://www.facebook.com/lucernaireparis/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/lucernaireparis/?locale=fr_FR