Rencontre & Signature Cédric Sapin-Defour Lucernaire Paris
Rencontre & Signature Cédric Sapin-Defour Lucernaire Paris mercredi 22 octobre 2025.
Au programme de cette rencontre
littéraire et théâtrale : un temps d’échange privilégié avec l’auteur,
suivi d’un dialogue croisé entre Cédric Sapin-Defour et la metteuse en
scène Véronique Boutonnet autour de l’adaptation de « Son Odeur après la
pluie ». Le public pourra également découvrir le nouveau livre de
l’écrivain, « Où les étoiles tombent », à travers la lecture d’un extrait
par le comédien Romain Arnaud-Kneisky, avant de partager un moment
convivial de dédicace.
Partagez un moment inédit avec l’un des auteurs phares de la rentrée : Cédric Sapin-Defour. Rejoignez-le ensuite en salle de théâtre pour découvrir à ses côtés l’adaptation théâtrale de son roman vendu à plus de 650 000 exemplaires : Son Odeur après la pluie.
Le mercredi 22 octobre 2025
de 19h00 à 22h15
payant
Tarif unique rencontre + spectacle à 32 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Lucernaire 53, rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris
https://billetterie-lelucernaire.tickandlive.com/evenement/son-odeur-apres-la-pluie +33145445734 https://www.facebook.com/lucernaireparis/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/lucernaireparis/?locale=fr_FR