Rencontre-signature Édith et Riff Reb’s La Galerne Le Havre

Rencontre-signature Édith et Riff Reb’s La Galerne Le Havre vendredi 17 octobre 2025.

Rencontre-signature Édith et Riff Reb’s

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 17:30:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

C’est un plaisir de réunir Édith et Riff Reb’s pour cette rencontre-signature à La Galerne autour de leur toute nouvelle parution.

Édith évoquera La Maison du canal , adaptation en BD du roman de Georges Simenon qui rejoint la collection que Dargaud consacre à ses romans noirs. Riff Reb’s parlera de son adaptation du roman d’Eugène Sue en BD, Kernok le pirate

La rencontre, programmée à 17h30, sera suivie de signatures à partir de 18h.

Inscription obligatoire. .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

English : Rencontre-signature Édith et Riff Reb’s

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre-signature Édith et Riff Reb’s Le Havre a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie