Rencontre Sorj Chalandon La Galerne Le Havre

Rencontre Sorj Chalandon La Galerne Le Havre mercredi 15 octobre 2025.

Rencontre Sorj Chalandon

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-15 18:00:00

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Sorj Chalandon nous offre avec Le livre de kells un de ses livres les plus personnels. Il raconte (en la romançant parfois) sa jeunesse rebelle et militante. Ce livre est un très beau roman d’initiation à l’image de son auteur engagé et tendre à la fois.

Inscription obligatoire. .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

