Rencontre Sorj Chalandon La Galerne Le Havre

Rencontre Sorj Chalandon

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-12-08 18:00:00

2025-12-08

La jauge des places assises est complète, mais vous pourrez assister à la rencontre en restant debout, la librairie est grande.

Dans Le Livre de Kells , Sorj Chalandon a puisé dans son expérience personnelle pour raconter un épisode de sa vie.

À 17 ans, après avoir fui un père raciste et antisémite, il quitte le lycée, Lyon et sa famille pour arriver à Paris où il va connaître, durant presque un an, la misère, la rue, le froid, la faim. .

