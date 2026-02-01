RENCONTRE SPECIAL POLAR

Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Agatha Christie, la reine du crime toujours immortelle

2026 marque le cinquantenaire de la disparition d’Agatha Christie (1890-1976).

Un demi-siècle après sa mort, son œuvre continue de passionner, de fasciner et d’influencer des générations de lecteurs, d’écrivains et de scénaristes.

La médiathèque de St André propose une programmation spéciale et originale pour toutes et tous !

Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 39 54

English :

Agatha Christie, the immortal queen of crime

2026 marks the fiftieth anniversary of the death of Agatha Christie (1890-1976).

Half a century after her death, her work continues to enthrall, fascinate and influence generations of readers, writers and scriptwriters.

The St André media library is offering a special, original program for everyone!

