Rencontre-spectacle Traces de danse rue de Floranges La Chapelle-Neuve

Rencontre-spectacle pour danser les mémoires du monde, entre funk, hip-hop et transmission vivante.

Marie Houdin, chorégraphe, ouvre son carnet de voyages, vécus entre la France, la Caraïbe et les USA. Accompagnée par DJ Freshhh, ils mènent tous deux une enquête dont le point de départ est l’ADN des danses hip-hop et funk. À travers un dialogue et une circulation entre des projections vidéo, des moments dansés, de musique et de parole, le public est invité à suivre des histoires de danses, de passeurs et de passeuses de danses que Marie Houdin a rencontré.e.s dans son parcours. Et bien plus encore…

18h . Gratuit sur réservation.

