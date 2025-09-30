Rencontre Sport Santé Complexe Sportif Jean Mathelier Oudon

Rencontre Sport Santé Complexe Sportif Jean Mathelier Oudon mardi 30 septembre 2025.

Rencontre Sport Santé

Complexe Sportif Jean Mathelier 213 Rue de la Loire Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30 08:30:00

fin : 2025-09-30 17:15:00

Date(s) :

2025-09-30

Vous voulez découvrir un moyen facile et ludique pour rester en forme après 60 ans ? Rendez-vous le mardi 30 septembre au complexe sportif Jean-Mathelier à Oudon, pour tester différentes activités de bien-être.

Participez à une journée d’ateliers sportifs et d’information proposée par les associations locales, des professionnels de santé et le Département. Consultez le programme !

Le Département de Loire-Atlantique, la commune de Oudon, la COMPA, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé d’Ancenis et le CLIC du Pays d’Ancenis, vous invitent à participer à une journée d’information et de sensibilisation « Activités physiques adaptées Sports, Santé, Seniors »

Au programme

8h30 9h Accueil et présentation de la journée

9h15 9h30 Échauffement collectif

9h35 12h25 Ateliers d’activités physiques adaptées et ateliers santé

12h30 13h45 Pause déjeuner (repas offert par l’organisation valider votre participation en répondant OUI lors de votre inscription)

14h Echauffement collectif

14h10 15h50 Ateliers d’activités physiques adaptées et ateliers santé

15h50 16h30 Rigologie

16h30 17h: Temps de convivialité

17h Fin de la 3ème rencontre sport santé seniors, départ des cars

Transport en car gratuit proposé pour se rendre à cet évènement (Voir les lieux et horaires de départ à choisir lors de votre inscription en ligne)

Lors de votre inscription en ligne, vous devrez choisir 1 groupe parmi les 4 proposés

Groupe 1 Atelier mémoire, Bocchia (pétanque avec boules légères), Ergothérapie (aménagement au quotidien), Gestes de premiers secours, Marche dynamique avec bâtons, Orientation labyrinthe, Périnéo (prendre soin de son périnée), Tir laser (carabine / pistolet)

Groupe 2 Atelier mémoire, Gestes de premiers secours, Marche dynamique avec bâtons, Pédicure / podologie, Périnéo (prendre soin de son périnée), Tir laser (carabine / pistolet), Zumba (activité danse avec musique)

Groupe 3 Equifeel (jeu et découverte du cheval ou du poney à pied), Kinésithérapie, Marche dynamique avec bâtons, Pédicure / podologie, Périnéo (prendre soin de son périnée), Zumba (activité danse avec musique)

Groupe 4 Bocchia (pétanque avec boules légères), Equifeel (jeu et découverte du cheval ou du poney à pied), Ergothérapie (aménagement au quotidien), Kinésithérapie, Orientation labyrinthe, Pédicure / podologie, Zumba (activité danse avec musique) .

Complexe Sportif Jean Mathelier 213 Rue de la Loire Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 77 09 34 07 jacques.blandin@loire-atlantique.fr

English :

Would you like to discover an easy, fun way to keep fit after 60? Join us on Tuesday September 30 at the Jean-Mathelier sports complex in Oudon, to try out a range of wellness activities.

German :

Möchten Sie einen einfachen und spielerischen Weg kennenlernen, um auch nach 60 Jahren noch fit zu bleiben? Dann treffen Sie sich am Dienstag, den 30. September, im Sportkomplex Jean-Mathelier in Oudon, um verschiedene Wellness-Aktivitäten zu testen.

Italiano :

Volete scoprire un modo facile e divertente per mantenervi in forma dopo i 60 anni? Unitevi a noi martedì 30 settembre presso il complesso sportivo Jean-Mathelier di Oudon per provare una serie di attività per il benessere.

Espanol :

¿Desea descubrir una manera fácil y divertida de mantenerse en forma después de los 60? Únase a nosotros el martes 30 de septiembre en el polideportivo Jean-Mathelier de Oudon para probar una serie de actividades de bienestar.

L’événement Rencontre Sport Santé Oudon a été mis à jour le 2025-08-29 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis