Rencontre sportive et conviviale Lauzun
Rencontre sportive et conviviale Lauzun mercredi 15 avril 2026.
Lauzun
Rencontre sportive et conviviale
Chemin de la Tourasse Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Le Cyclo-Club et le Tennis Club de Lauzun offrent une après-midi sportive aux enfants de 6 à 12 ans. Vous pouvez venir avec votre matériel sportif (vélo, casque, raquette). Si vous n’en avez pas, ils pourront vous en prêter. Un goûter sera servi à la mi-temps.
Le Cyclo-Club et le Tennis Club de Lauzun offrent une après-midi sportive aux enfants de 6 à 12 ans. Parlez-en autour de vous et venez avec eux ! Vous pouvez venir avec votre matériel sportif (vélo, casque, raquette). Si vous n’en avez pas, ils pourront vous en prêter. Un goûter sera servi à la mi-temps. .
Chemin de la Tourasse Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 76 25 45 tclauzun@gmail.com
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English : Rencontre sportive et conviviale
The Cyclo-Club and Tennis Club de Lauzun are offering a sports afternoon for children aged 6 to 12. You can bring your own sports equipment (bike, helmet, racket). If you don’t have any, they can lend you some. A snack will be served at half-time.
L’événement Rencontre sportive et conviviale Lauzun a été mis à jour le 2026-04-08 par OT du Pays de Lauzun
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