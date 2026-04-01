Lauzun

Rencontre sportive et conviviale

Chemin de la Tourasse Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Le Cyclo-Club et le Tennis Club de Lauzun offrent une après-midi sportive aux enfants de 6 à 12 ans. Vous pouvez venir avec votre matériel sportif (vélo, casque, raquette). Si vous n’en avez pas, ils pourront vous en prêter. Un goûter sera servi à la mi-temps.

Le Cyclo-Club et le Tennis Club de Lauzun offrent une après-midi sportive aux enfants de 6 à 12 ans. Parlez-en autour de vous et venez avec eux ! Vous pouvez venir avec votre matériel sportif (vélo, casque, raquette). Si vous n’en avez pas, ils pourront vous en prêter. Un goûter sera servi à la mi-temps. .

Chemin de la Tourasse Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 76 25 45 tclauzun@gmail.com

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English : Rencontre sportive et conviviale

The Cyclo-Club and Tennis Club de Lauzun are offering a sports afternoon for children aged 6 to 12. You can bring your own sports equipment (bike, helmet, racket). If you don’t have any, they can lend you some. A snack will be served at half-time.

L’événement Rencontre sportive et conviviale Lauzun a été mis à jour le 2026-04-08 par OT du Pays de Lauzun