Rencontre Stanislas Petrosky « Les Experts naissance de la police scientifique au 19e siècle en France » – La Galerne Le Havre, 4 juin 2025 18:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Rencontre Stanislas Petrosky « Les Experts naissance de la police scientifique au 19e siècle en France » La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-04 18:00:00

fin : 2025-06-04

Date(s) :

2025-06-04

Pendant cette rencontre pendant laquelle seront présentés les livres de la série « Surin d’Apache » (« L’affaire Soularue », « L’affaire Echallier » et « L’affaire de l’île Barbe ») dont deux titres viennent de paraître en Folio, venez écouter Stanislas Petrosky évoquer ce qui fait le sel de cette série les origines de la police scientifique à Lyon, où le premier laboratoire fut créé en 1910.

C’est le professeur Alexandre Lacassagne (1843-1924) éminent médecin légiste, fondateur de l’anthropologie criminelle et qui a fait de Lyon, un temps, le centre de la criminologie française, qui doit étudier le corps.

Assisté de son apprenti Ange-Clément Huin, ancien Apache selon la terminologie du début du XXe siècle, voyou régnant en bande sur les trottoirs de Belleville, il connaît la rue et sera parfait pour enquêter, comme le fut Vidocq. A eux deux ils vont déjouer les fausses pistes, essayer de montrer à la police que d’autres manières de faire peuvent concourir à la révélation de la vérité, et accompagner le lecteur dans une reconstitution historique de grande qualité.

Sur inscription

Pendant cette rencontre pendant laquelle seront présentés les livres de la série « Surin d’Apache » (« L’affaire Soularue », « L’affaire Echallier » et « L’affaire de l’île Barbe ») dont deux titres viennent de paraître en Folio, venez écouter Stanislas Petrosky évoquer ce qui fait le sel de cette série les origines de la police scientifique à Lyon, où le premier laboratoire fut créé en 1910.

C’est le professeur Alexandre Lacassagne (1843-1924) éminent médecin légiste, fondateur de l’anthropologie criminelle et qui a fait de Lyon, un temps, le centre de la criminologie française, qui doit étudier le corps.

Assisté de son apprenti Ange-Clément Huin, ancien Apache selon la terminologie du début du XXe siècle, voyou régnant en bande sur les trottoirs de Belleville, il connaît la rue et sera parfait pour enquêter, comme le fut Vidocq. A eux deux ils vont déjouer les fausses pistes, essayer de montrer à la police que d’autres manières de faire peuvent concourir à la révélation de la vérité, et accompagner le lecteur dans une reconstitution historique de grande qualité.

Sur inscription .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52 librairie.galerne@wanadoo.fr

English : Rencontre Stanislas Petrosky « Les Experts naissance de la police scientifique au 19e siècle en France »

During this meeting, during which the books in the « Surin d’Apache » series will be presented (« L’affaire Soularue », « L’affaire Echallier » and « L’affaire de l’île Barbe »), two of which have just been published in Folio, come and listen to Stanislas Petrosky talk about what makes this series so special: the origins of forensic science in Lyon, where the first laboratory was created in 1910.

It was Professor Alexandre Lacassagne (1843-1924), the eminent forensic pathologist and founder of criminal anthropology, who made Lyon the center of French criminology for a time, who had to study the body.

Assisted by his apprentice Ange-Clément Huin, a former Apache in the terminology of the early 20th century, a thug reigning in gangs on the sidewalks of Belleville, he knows the street and will be perfect for investigating, as was Vidocq. The two of them will foil false leads, try to show the police that other ways of doing things can help reveal the truth, and accompany the reader through a high-quality historical reconstruction.

Registration

German :

Während dieses Treffens, bei dem die Bücher der Reihe « Surin d’Apache » (« L’affaire Soularue », « L’affaire Echallier » und « L’affaire de l’île Barbe ») vorgestellt werden, von denen zwei Titel gerade in Folio erschienen sind, hören Sie Stanislas Petrosky zu, der über das spricht, was das Salz in der Suppe dieser Reihe ist: die Ursprünge der wissenschaftlichen Polizeiarbeit in Lyon, wo 1910 das erste Labor eingerichtet wurde.

Professor Alexandre Lacassagne (1843-1924), ein angesehener Gerichtsmediziner und Begründer der kriminalistischen Anthropologie, der Lyon eine Zeit lang zum Zentrum der französischen Kriminologie machte, sollte die Leiche untersuchen.

Er wird von seinem Lehrling Ange-Clément Huin unterstützt, einem ehemaligen Apachen nach der Terminologie des frühen 20. Jahrhunderts, der als Schlägerbande die Bürgersteige von Belleville beherrschte. Er kennt die Straße und eignet sich perfekt für die Ermittlungen, genau wie Vidocq. Gemeinsam werden sie falschen Spuren auf die Spur kommen, der Polizei zeigen, dass auch andere Vorgehensweisen zur Wahrheitsfindung beitragen können, und den Leser durch eine historische Rekonstruktion von hoher Qualität begleiten.

Auf Anmeldung

Italiano :

Nel corso di questo incontro, durante il quale verranno presentati i libri della serie « Surin d’Apache » (« L’affaire Soularue », « L’affaire Echallier » e « L’affaire de l’île Barbe »), due dei quali sono appena stati pubblicati da Folio, venite ad ascoltare Stanislas Petrosky che ci parlerà di ciò che rende questa serie così speciale: le origini della scienza forense a Lione, dove il primo laboratorio è stato creato nel 1910.

Fu il professor Alexandre Lacassagne (1843-1924), eminente patologo forense e fondatore dell’antropologia criminale, che fece di Lione il centro della criminologia francese per un certo periodo, a dover studiare il corpo.

Assistito dal suo apprendista Ange-Clément Huin, un ex Apache nella terminologia del primo Novecento, un teppista che regnava nelle bande sui marciapiedi di Belleville, conosce le strade e sarà perfetto per indagare, proprio come lo era Vidocq. I due sventeranno false piste, cercheranno di dimostrare alla polizia che altri modi di fare possono aiutare a svelare la verità e accompagneranno il lettore in una ricostruzione storica di alta qualità.

Registrazione obbligatoria

Espanol :

Durante este encuentro, en el que se presentarán los libros de la serie « Surin d’Apache » (« L’affaire Soularue », « L’affaire Echallier » y « L’affaire de l’île Barbe »), dos de los cuales acaban de publicarse en Folio, venga a escuchar a Stanislas Petrosky hablar de lo que hace tan especial a esta serie: los orígenes de la policía científica en Lyon, donde se creó el primer laboratorio en 1910.

Fue el profesor Alexandre Lacassagne (1843-1924), eminente patólogo forense y fundador de la antropología criminal, que hizo de Lyon el centro de la criminología francesa durante un tiempo, quien tuvo que estudiar el cuerpo.

Ayudado por su aprendiz Ange-Clément Huin, antiguo apache en la terminología de principios del siglo XX, matón reinante en las bandas de las aceras de Belleville, conoce las calles y será perfecto para investigar, como lo fue Vidocq. Ambos desbaratarán pistas falsas, intentarán demostrar a la policía que otras formas de hacer las cosas pueden ayudar a desvelar la verdad y acompañarán al lector en una reconstrucción histórica de gran calidad.

Inscripción obligatoria

L’événement Rencontre Stanislas Petrosky « Les Experts naissance de la police scientifique au 19e siècle en France » Le Havre a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie