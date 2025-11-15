Rencontre sur le foot éthique ! Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Sébastien Thibault viendra parler avec nous du football comme espace social et politique de réinvention.

Il est écrivain,

docteur en science politique et enseignant. Il partage son temps entre la

recherche, l’écriture et l’engagement culturel, avec une œuvre qui se déploie à

la rencontre de la poésie et de l’essai.

Membre de l’équipe de France de football des écrivains, passionné

de ballon rond, mais critique face à ses dérives, il a co-dirigé deux ouvrages

collectifs aux éditions Solar : Le

Grand footoir. Les dérives du football expliquées en 15 matches

(2022) et Tout n’est pas footu. 15

raisons d’aimer quand même le football (2024). Ces livres, à la

croisée de la littérature sportive et des sciences sociales, interrogent

l’économie, la culture et la politique du sport roi, tout en valorisant les

initiatives qui le réinscrivent dans ses dimensions populaires et solidaires.

Au printemps dernier, il a signé

un article dans la revue Panard

autour de l’actionnariat populaire, prolongeant ainsi sa réflexion critique sur

les liens entre sport, démocratie et émancipation. Il a également conçu pour la

Fédération Française de Football la dictée nationale Puissance Foot 2025, un texte

centré sur les solidarités et l’exil climatique.

A la question « Le football est-il devenu un sport aux mauvaises valeurs ? », Sébastien Thibault répond : « Tout n’est pas footu. » Ados, adultes, venez découvrir ce sport sous un autre angle et participer au débat !

Le samedi 15 novembre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 132 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-15T17:00:00+01:00

fin : 2025-11-15T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-15T16:00:00+02:00_2025-11-15T18:00:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/?locale=fr_FR