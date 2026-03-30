Rencontre sur le Parc National des Forêts Colombey les Deux Églises
Rencontre sur le Parc National des Forêts Colombey les Deux Églises jeudi 2 avril 2026.
Rencontre sur le Parc National des Forêts
Collège de Colombey les Deux Eglises Colombey les Deux Églises Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Tout public
Franck Jury, chargé de mission du Parc national de forêts, vous donne rendez-vous pour une présentation du parc, de son histoire et de la raison de sa création. Il abordera avec vous ses missions et ses enjeux patrimoniaux (espèces à enjeux, habitats naturels, paysages…)
Pour tout public .
Collège de Colombey les Deux Eglises Colombey les Deux Églises 52330 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 62 35
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English :
L’événement Rencontre sur le Parc National des Forêts Colombey les Deux Églises a été mis à jour le 2026-03-25 par Antenne de Chaumont