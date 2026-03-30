Rencontre sur le Parc National des Forêts

Collège de Colombey les Deux Eglises Colombey les Deux Églises Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Tout public

Franck Jury, chargé de mission du Parc national de forêts, vous donne rendez-vous pour une présentation du parc, de son histoire et de la raison de sa création. Il abordera avec vous ses missions et ses enjeux patrimoniaux (espèces à enjeux, habitats naturels, paysages…)

Pour tout public .

Collège de Colombey les Deux Eglises Colombey les Deux Églises 52330 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 62 35

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English :

L’événement Rencontre sur le Parc National des Forêts Colombey les Deux Églises a été mis à jour le 2026-03-25 par Antenne de Chaumont