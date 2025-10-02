Rencontre sur le traitement des sujets climatiques Médiacampus – Audencia SciencesCom Nantes

Rencontre sur le traitement des sujets climatiques Médiacampus – Audencia SciencesCom Nantes jeudi 2 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-02 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

La première table ronde du Club de la Presse Nantes Atlantique de l’année portera sur le traitement des sujets climatiques entre journalistes, services de presse des entreprises et médias. Invités :- Lola Beauvillain, directrice médias d’EDF- Célia Gautier, fondatrice et directrice d’Expertises Climat- Une ou un journaliste spécialisé environnement Ouvert à tout public

Médiacampus – Audencia SciencesCom Île de Nantes Nantes 44200

02 40 44 90 00 https://sciencescom.audencia.com/mediacampus/ https://club-presse-nantes.com/