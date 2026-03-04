Rencontre sur l’éco-anxiété avec Nelly Pons et Jean Le Goff, Maison écocitoyenne, Bordeaux

Rencontre sur l’éco-anxiété avec Nelly Pons et Jean Le Goff Vendredi 13 mars, 18h00 Maison écocitoyenne Gironde

Gratuit, SANS inscription

de «Politiser l’éco-anxiété», est psychosociologue attaché au Centre Esta à Paris, docteur en sociologie et spécialiste des risques psychosociaux liés aux angoisses environnementales.

Programme :

– 18h : rencontre apéro sur l’éco-anxiété

– 19h : questions du public

– 19h30 : séance de dédicaces avec la librairie Mollat

À la Maison Écocitoyenne, dans le cadre de la fabrique du citoyen

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Nelly Pons est l’autrice du livre «Le grand épuisement». Comment tenir debout et résister dans un monde qui vacille où les êtres, les ressources et les écosystèmes sont épuisés? Jean Le Goff, auteur