Rencontre sur une initiative d’accueil de personnes en exil Coop Lucette au Poney Fringant Au Poney Fringant Saou 25 juin 2025 20:00

Drôme

Rencontre sur une initiative d’accueil de personnes en exil Coop Lucette au Poney Fringant Au Poney Fringant 9 place de l’horloge Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-06-25 20:00:00

fin : 2025-06-25

Date(s) :

2025-06-25

Passerelles est en passe de concrétiser son projet phare, la Maison Accueillante de Dieulefit, lieu de vie et d’accueil de personnes en exil, à travers la création d’une Coopérative immobilière. Venez découvrir ce projet !

Au Poney Fringant 9 place de l’horloge

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 75 32 28 62 contact@auponeyfringant.fr

English :

Passerelles is in the process of implementing its flagship project, the Maison Accueillante in Dieulefit, a place where people in exile can live and feel welcome, through the creation of a real estate cooperative. Come and find out more!

German :

Passerelles ist dabei, sein Vorzeigeprojekt, das Maison Accueillante in Dieulefit, einen Ort, an dem Menschen im Exil leben und aufgenommen werden, durch die Gründung einer Immobiliengenossenschaft zu konkretisieren. Entdecken Sie dieses Projekt!

Italiano :

Passerelles sta per portare a compimento il suo progetto di punta, la Maison Accueillante di Dieulefit, un luogo dove vivere e accogliere le persone in esilio, attraverso la creazione di una cooperativa immobiliare. Venite a scoprire di più su questo progetto!

Espanol :

Passerelles está a punto de hacer realidad su proyecto estrella, la Maison Accueillante de Dieulefit, un lugar para vivir y acoger a las personas en el exilio, mediante la creación de una cooperativa inmobiliaria. Venga a descubrir este proyecto

