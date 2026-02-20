Rencontre Tatiana de Rosnay La Galerne Le Havre
Rencontre Tatiana de Rosnay La Galerne Le Havre jeudi 26 mars 2026.
Rencontre Tatiana de Rosnay
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 18:00:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Autrice d’une vingtaine de livres, parmi lesquels Elle s’appelait Sarah , Boomerang et Sentinelle de la pluie , Tatiana de Rosnay fait partie des écrivains de fiction les plus vendus dans le monde. Ses livres sont traduits en 30 langues et ont donné lieu à de nombreuses adaptations cinématographiques.
Elle revient à La Galerne avec son nouveau roman, Les Cœurs sont faits pour être brisés .
Inscription obligatoire. .
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre Tatiana de Rosnay
L’événement Rencontre Tatiana de Rosnay Le Havre a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie