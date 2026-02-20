Rencontre Tatiana de Rosnay La Galerne Le Havre

Rencontre Tatiana de Rosnay

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 18:00:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Autrice d’une vingtaine de livres, parmi lesquels Elle s’appelait Sarah , Boomerang et Sentinelle de la pluie , Tatiana de Rosnay fait partie des écrivains de fiction les plus vendus dans le monde. Ses livres sont traduits en 30 langues et ont donné lieu à de nombreuses adaptations cinématographiques.

Elle revient à La Galerne avec son nouveau roman, Les Cœurs sont faits pour être brisés .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

