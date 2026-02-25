Rencontre TCG Pokémon Lorcana Joinville

Rencontre TCG Pokémon Lorcana

Rencontre TCG (Trading Card Game) Pokémon et Lorcana

14h00 15h00 Café du TCG

Parole aux joueurs et collectionneurs échanges autour des TCG, expression de vos attentes, le tout autour d’une boisson offerte !

15h00 18h30 Parties libres et échanges de cartes

Tables de jeux

– Parties libres sortez vos decks et jouez !

– Parties pour apprendre à jouer Pokémon et Lorcana

Table d’échanges

Apportez vos cartes et faites des échanges ! .

Le comptoir des jeux Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 9 78 81 83 72 contact@lescomptoirs52.fr

