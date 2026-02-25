Rencontre TCG Pokémon Lorcana Joinville
Rencontre TCG Pokémon Lorcana Joinville samedi 28 février 2026.
Rencontre TCG Pokémon Lorcana
Le comptoir des jeux Joinville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Tout public
Rencontre TCG (Trading Card Game) Pokémon et Lorcana
14h00 15h00 Café du TCG
Parole aux joueurs et collectionneurs échanges autour des TCG, expression de vos attentes, le tout autour d’une boisson offerte !
15h00 18h30 Parties libres et échanges de cartes
Tables de jeux
– Parties libres sortez vos decks et jouez !
– Parties pour apprendre à jouer Pokémon et Lorcana
Table d’échanges
Apportez vos cartes et faites des échanges ! .
Le comptoir des jeux Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 9 78 81 83 72 contact@lescomptoirs52.fr
