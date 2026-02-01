Nous vous invitons à une rencontre autour de l’œuvre de Bernard-Marie Koltès, à l’occasion de la reprise du spectacle Dans la solitude des champs de coton.

La pièce sera jouée du 4 mars au 17 avril au Théâtre Clavel (Paris 19) par la compagnie du Théâtre de l’Oiseau Tonnerre. Écrite en 1985, elle pose des questions qui restent d’actualité – la différence, l’exclusion, le désir et le non-désir, l’impossibilité de dialogue et le rapport marchand au monde.

Son auteur Bernard-Marie Koltès (1948-1989) est l’un des dramaturges français les plus joués dans le monde et l’un des plus importants de sa génération. Son théâtre, issu de l’absurde, évoque des problèmes contemporains – la colonisation, l’acculturation et la violence.

Au programme:

présentation de l’auteur et de son oeuvre

lecture d’extraits de la pièce Dans la solitude des champs de coton

temps d’échange avec le public

La rencontre sera animée par Alice Safran, comédienne et metteure en scène, qui travaille depuis de nombreuses années sur l’œuvre de Koltès. Elle a mené une réflexion approfondie sur ses textes et animé plusieurs ateliers autour de cet auteur. Elle sera accompagnée du comédien Victor Robert, engagé dans de nombreuses actions culturelles auprès des collèges, associations, centre sociaux. Il intervient également dans des lycées à option théâtre pour des cours de dramaturgie et interprétation.

Les personnes participant à la rencontre pourront bénéficier d’un tarif réduit à 10 € pour le spectacle.

Le samedi 07 février 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris

https://www.theatreoiseautonnerre.com/dans-la-solitude-des-champs-de-coton.html bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde



