Rencontre avec Natacha de Pontcharra, Bruno Allain, Dominique Paquet, Luc Tartar, Laurent Contamin et Lise Martin.

Laurent Contamin / Lise Martin – Gardiens des arbres – Ils sont une quinzaine à se retrouver au skatepark durant les longues journées d’été. Mais voilà que la petite ville (où à vrai dire ils s’ennuient) se retrouve encerclée par des nuages de fumée : la forêt s’embrase. Que faire pour arrêter ces feux ? Que faire pour combattre les catastrophes annoncées et craintes ? Que faudrait-il inventer pour que les adultes réagissent enfin ?

Dominique Paquet / Luc Tartar – Les enfants lune – Dans un établissement scolaire, les classes de 6ᵉ (en particulier la 6ᵉ2) sont en ébullition. Le collège doit accueillir des élèves venant de l’Est afin de les scolariser. La révolte gronde. Qui sont ces jeunes migrants qui envahissent l’école ? Faut-il les accepter ? Ne vont-ils pas perturber l’harmonie de la classe ? Entre solidarité et rejets, les élèves décident de réunir la République de classe.

Bruno Allain / Natacha de Pontcharra – Caho Girl – Face à la léthargie de ses camarades plongés dans leurs portables, Sacha la rebelle tente de les faire bouger. En vain. Déçue, elle les abandonne un soir pour rejoindre leur ancien terrain de jeu. Par bravade, elle se prend à monter une vache façon rodéo, mais elle finit par chuter et se retrouve dans le coma. Ce choc va-t-il ébranler ses camarades et les inciter à prendre enfin leur vie en main ?

Sur le qui-vive est paru aux éditions Lansman Editeur

La bibliothèque Oscar Wilde vous propose une rencontre autour du livre « Sur le qui-vive », un recueil de trois pièces de théâtre à destination du jeune public, chacune écrite par une autrice et un auteur.

Le samedi 11 avril 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T16:00:00+02:00_2026-04-11T17:00:00+02:00

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris

+33143668429 bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde



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