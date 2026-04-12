Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre Thématique autour de Georges Navel Librairie Mosaïque Die

Rencontre Thématique autour de Georges Navel Librairie Mosaïque Die dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Librairie Mosaïque

Adresse : 35 rue Camille Buffardel

Ville : 26150 Die

Département : Drôme

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Die

Rencontre Thématique autour de Georges Navel

Librairie Mosaïque 35 rue Camille Buffardel Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 18:00:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Rencontre thématique autour des écrits de Georges Navel qui sera animée par Laurent Demanze, professeur de littérature française, à l’Université Grenoble Alpes.
  .

Librairie Mosaïque 35 rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 01 93 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thematic meeting on the writings of Georges Navel, hosted by Laurent Demanze, professor of French literature at Grenoble Alpes University.

L’événement Rencontre Thématique autour de Georges Navel Die a été mis à jour le 2025-04-08 par Office de Tourisme du Pays Diois

À voir aussi à Die (Drôme)