Rencontre Thématique autour de Georges Navel Librairie Mosaïque Die

Die

Rencontre Thématique autour de Georges Navel

Librairie Mosaïque 35 rue Camille Buffardel Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 18:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Rencontre thématique autour des écrits de Georges Navel qui sera animée par Laurent Demanze, professeur de littérature française, à l’Université Grenoble Alpes.

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Librairie Mosaïque 35 rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 01 93

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English :

Thematic meeting on the writings of Georges Navel, hosted by Laurent Demanze, professor of French literature at Grenoble Alpes University.

L’événement Rencontre Thématique autour de Georges Navel Die a été mis à jour le 2025-04-08 par Office de Tourisme du Pays Diois