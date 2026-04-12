Rencontre Thématique autour de Georges Navel Librairie Mosaïque Die
Rencontre Thématique autour de Georges Navel Librairie Mosaïque Die dimanche 12 avril 2026.
Die
Rencontre Thématique autour de Georges Navel
Librairie Mosaïque 35 rue Camille Buffardel Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 18:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Rencontre thématique autour des écrits de Georges Navel qui sera animée par Laurent Demanze, professeur de littérature française, à l’Université Grenoble Alpes.
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Librairie Mosaïque 35 rue Camille Buffardel Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 01 93
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English :
Thematic meeting on the writings of Georges Navel, hosted by Laurent Demanze, professor of French literature at Grenoble Alpes University.
L’événement Rencontre Thématique autour de Georges Navel Die a été mis à jour le 2025-04-08 par Office de Tourisme du Pays Diois
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