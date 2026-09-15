Rencontre thématique : L’enfer roman ; quand le diable n’est pas un détail Place de l’Abbaye Saintes
jeudi 22 octobre 2026 · Place de l'Abbaye · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Rencontre thématique : L’enfer roman ; quand le diable n’est pas un détail
Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 15:00:00
fin : 2026-10-22 17:00:00
Date(s) :
2026-10-22
Des rencontres-conférences sont organisées tout au long de l’année avec des guides conférencières spécialistes des patrimoines
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Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org
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English :
Lecture events are held throughout the year featuring tour guides and lecturers who are heritage specialists.
L’événement Rencontre thématique : L’enfer roman ; quand le diable n’est pas un détail Saintes a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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