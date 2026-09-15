Rencontre thématique : Présence militaire à l’Abbaye aux Dames ; entre transformations intempestives et préservation du monument Place de l’Abbaye Saintes

Informations pratiques

Saintes

Rencontre thématique : Présence militaire à l’Abbaye aux Dames ; entre transformations intempestives et préservation du monument

Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 15:00:00

fin : 2026-11-19 17:00:00

Date(s) :

2026-11-19

Des rencontres-conférences sont organisées tout au long de l’année avec des guides conférencières spécialistes des patrimoines.

.

Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture events are held throughout the year, featuring tour guides who are experts in cultural heritage.

L’événement Rencontre thématique : Présence militaire à l’Abbaye aux Dames ; entre transformations intempestives et préservation du monument Saintes a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge