Rencontre thématique Quelle enfance au Moyen Âge ? Place de l’Abbaye Saintes
Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes Charente-Maritime
Début : 2025-11-13 15:00:00
fin : 2025-11-13 17:00:00
2025-11-13
Tout au long de l’année, nos guides spécialisées vous font découvrir l’Abbaye aux Dames sous des angles différents avec les rencontres thématiques.
Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org
English :
Throughout the year, our specialized guides help you discover the Abbaye aux Dames from different angles, with themed encounters.
German :
Das ganze Jahr über zeigen Ihnen unsere spezialisierten Führerinnen mit den thematischen Treffen die Abbaye aux Dames aus verschiedenen Blickwinkeln.
Italiano :
Durante l’anno, le nostre guide specializzate vi faranno scoprire l’Abbaye aux Dames da diverse angolazioni con incontri a tema.
Espanol :
A lo largo del año, nuestros guías especializados le harán descubrir la Abbaye aux Dames desde diferentes ángulos con encuentros temáticos.
