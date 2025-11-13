Rencontre thématique Quelle enfance au Moyen Âge ? Place de l’Abbaye Saintes

Rencontre thématique Quelle enfance au Moyen Âge ? Place de l’Abbaye Saintes jeudi 13 novembre 2025.

Rencontre thématique Quelle enfance au Moyen Âge ?

Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 15:00:00

fin : 2025-11-13 17:00:00

Date(s) :

2025-11-13

Tout au long de l’année, nos guides spécialisées vous font découvrir l’Abbaye aux Dames sous des angles différents avec les rencontres thématiques.

.

Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org

English :

Throughout the year, our specialized guides help you discover the Abbaye aux Dames from different angles, with themed encounters.

German :

Das ganze Jahr über zeigen Ihnen unsere spezialisierten Führerinnen mit den thematischen Treffen die Abbaye aux Dames aus verschiedenen Blickwinkeln.

Italiano :

Durante l’anno, le nostre guide specializzate vi faranno scoprire l’Abbaye aux Dames da diverse angolazioni con incontri a tema.

Espanol :

A lo largo del año, nuestros guías especializados le harán descubrir la Abbaye aux Dames desde diferentes ángulos con encuentros temáticos.

L’événement Rencontre thématique Quelle enfance au Moyen Âge ? Saintes a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge