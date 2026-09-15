Rencontre thématique : Sale et malodorant, un préjugé sur le Moyen Âge ? Place de l’Abbaye Saintes
jeudi 24 septembre 2026 · Place de l'Abbaye · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Rencontre thématique : Sale et malodorant, un préjugé sur le Moyen Âge ?
Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 15:00:00
fin : 2026-09-24 17:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Des rencontres-conférences sont organisées tout au long de l’année avec des guides conférencières. Elles se déroulent en 3 temps : une présentation en salle de projection, un parcours thématique au sein du monument, puis un moment d’échange à la boutique.
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Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org
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English :
Lecture-tours are organized throughout the year with tour guides who also serve as lecturers. They consist of three parts: a presentation in the screening room, a themed tour of the monument, and a discussion session at the gift shop.
L’événement Rencontre thématique : Sale et malodorant, un préjugé sur le Moyen Âge ? Saintes a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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