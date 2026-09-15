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Rencontre thématique : Sale et malodorant, un préjugé sur le Moyen Âge ? Place de l’Abbaye Saintes

jeudi 24 septembre 2026 · Place de l'Abbaye · Saintes

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place de l'Abbaye
Adresse
Abbaye-aux-Dames la cité musicale
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Rencontre thématique : Sale et malodorant, un préjugé sur le Moyen Âge ?

Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 15:00:00
fin : 2026-09-24 17:00:00

Date(s) :
2026-09-24

Des rencontres-conférences sont organisées tout au long de l’année avec des guides conférencières. Elles se déroulent en 3 temps : une présentation en salle de projection, un parcours thématique au sein du monument, puis un moment d’échange à la boutique.
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Place de l’Abbaye Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48  info@abbayeauxdames.org

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English :

Lecture-tours are organized throughout the year with tour guides who also serve as lecturers. They consist of three parts: a presentation in the screening room, a themed tour of the monument, and a discussion session at the gift shop.

L’événement Rencontre thématique : Sale et malodorant, un préjugé sur le Moyen Âge ? Saintes a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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