Rencontre Thomas Porcher – La Galerne Le Havre, 3 juin 2025 18:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Rencontre Thomas Porcher La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-06-03 18:00:00

2025-06-03

Économiste, professeur à la Paris School of Business, essayiste et chroniqueur, Thomas Porcher vient évoquer deux ouvrages pendant cette rencontre

« L’économie pour les 99% », livre dans lequel, s’appuyant sur les épisodes marquants de l’histoire de l’économie et sur des exemples concrets, il donne des clés pour se réapproprier un débat trop souvent confisqué. Mieux encore, il partage dix principes d’autodéfense économique pour les 99 % d’entre nous.

Et « Le vacataire Expérience vécue de la précarité à l’université », dans lequel il retrace une journée de sa vie à cette époque, racontant les difficultés quotidiennes, les souffrances et les répercussions de la précarité au travail sur la santé physique, mentale et les autres sphères de la vie.

Et surtout, je m’interroge sur les choix politiques qui amènent à précariser, dans l’indifférence quasi-générale, les services publics et leurs personnels depuis plus de trente ans. précise-t-il.

Sur inscription

La Galerne 148 Rue Victor Hugo

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52 librairie.galerne@wanadoo.fr

English : Rencontre Thomas Porcher

An economist, professor at the Paris School of Business, essayist and columnist, Thomas Porcher will discuss two books during this meeting:

« L?économie pour les 99% » (Economics for the 99%), a book in which, drawing on key episodes in the history of economics and concrete examples, he provides the keys to reclaiming a debate that is too often confiscated. Better still, he shares ten principles of economic self-defense for the 99% of us.

And « Le vacataire: Expérience vécue de la précarité à l’université », in which he recounts a day in the life of a university student, recounting the daily difficulties, sufferings and repercussions of precarious work on physical and mental health and other spheres of life.

« Above all, I question the political choices that have been leading to the casualization of public services and their employees for over thirty years, with almost total indifference, » he explains.

On registration

German :

Thomas Porcher, Ökonom, Professor an der Paris School of Business, Essayist und Kolumnist, wird bei diesem Treffen zwei Bücher vorstellen:

« Wirtschaft für die 99% », ein Buch, in dem er anhand von bedeutenden Episoden der Wirtschaftsgeschichte und konkreten Beispielen Schlüssel zur Wiederaneignung einer Debatte liefert, die allzu oft beschlagnahmt wird. Mehr noch: Er stellt zehn Prinzipien der wirtschaftlichen Selbstverteidigung für die 99% von uns vor.

Und « Le vacataire: Expérience vécue de la précarité à l’université », in dem er einen Tag seines damaligen Lebens nachzeichnet und von den täglichen Schwierigkeiten, dem Leid und den Auswirkungen der prekären Arbeitsverhältnisse auf die körperliche und geistige Gesundheit sowie auf andere Lebensbereiche berichtet.

« Und vor allem hinterfrage ich die politischen Entscheidungen, die dazu führen, dass der öffentliche Dienst und sein Personal seit mehr als dreißig Jahren in fast völliger Gleichgültigkeit prekarisiert werden », erklärt er.

Auf Anmeldung

Italiano :

Thomas Porcher è economista, professore alla Paris School of Business, saggista ed editorialista:

« L?économie pour les 99% » (Economia per il 99%), un libro in cui, prendendo spunto da episodi chiave della storia dell’economia e da esempi concreti, fornisce le chiavi per riappropriarsi di un dibattito troppo spesso confiscato. Meglio ancora, condivide dieci principi di autodifesa economica per il 99% di noi.

E « Le vacataire: Expérience vécue de la précarité à l’université », in cui ripercorre una giornata della sua vita di allora, raccontando le difficoltà quotidiane, la sofferenza e le ripercussioni della precarietà del lavoro sulla salute fisica e mentale e su altre sfere della vita.

« Soprattutto, metto in discussione le scelte politiche che da oltre trent’anni portano alla precarizzazione dei servizi pubblici e del loro personale, nella quasi totale indifferenza », afferma.

Per iscriversi

Espanol :

Thomas Porcher es economista, profesor en la Escuela de Comercio de París, ensayista y columnista:

« L’économie pour les 99% » (La economía para el 99%), un libro en el que, basándose en episodios clave de la historia de la economía y en ejemplos concretos, ofrece las claves para recuperar un debate demasiado a menudo confiscado. Mejor aún, comparte diez principios de autodefensa económica para el 99% de nosotros.

Y « Le vacataire: Expérience vécue de la précarité à l’université », en el que recorre un día de su vida en aquella época, relatando las dificultades cotidianas, el sufrimiento y las repercusiones de la precariedad laboral en la salud física y mental y en otras esferas de la vida.

« Sobre todo, cuestiono las opciones políticas que desde hace más de treinta años conducen a la precarización de los servicios públicos y de su personal, con una indiferencia casi total », afirma.

Para inscribirse

