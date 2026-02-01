Rencontre Thomas Schlesser Le Livre sur la Place Hôtel de Ville de Nancy Nancy

Rencontre Thomas Schlesser Le Livre sur la Place

Le Livre sur la Place vous propose une rencontre avec Thomas Schlesser, animée par Sarah Polacci Commissaire générale du Livre sur la Place.

La poésie, c’est le plus joli surnom que l’on donne à la vie.

Après Les yeux de Mona, phénomène littéraire traduit dans plus de 39 langues, l’écrivain et historien de l’art Thomas Schlesser nous offre avec son nouveau roman Le chat du jardinier (Albin Michel) une initiation à la poésie.

Louis, jardinier hypersensible, n’arrive plus à faire face aux épreuves de la vie notamment à l’annonce de la maladie de son chat. Il rencontre alors sa voisine Thalie, professeure de lettres retraitée fantaisiste et solaire. Elle lui propose un pacte Louis soignera les oliviers et les lauriers-roses de son domaine tandis qu’elle l’initiera aux pouvoirs de la poésie. Sappho, Hugo, Rimbaud, Pessoa, Neruda… Le lecteur fait avec Louis une véritable plongée dans les mots des plus grands poètes.

Le chat du jardinier de Thomas Schlesser (Albin Michel, 2026)

Séance de dédicaces sur place avec la participation de la Librairie Didier.Tout public

English :

Le Livre sur la Place invites you to meet Thomas Schlesser, moderated by Sarah Polacci, General Curator of Le Livre sur la Place.

Poetry is the nicest nickname you can give to life.

After Les yeux de Mona, a literary phenomenon translated into over 39 languages, writer and art historian Thomas Schlesser?s new novel Le chat du jardinier (Albin Michel) is an introduction to poetry.

Louis, a hypersensitive gardener, can no longer cope with life?s trials and tribulations, particularly when he learns that his cat is ill. Then he meets his neighbor Thalie, a whimsical, sunny retired literature teacher. She proposes a pact: Louis will tend the olive trees and oleanders on her estate, while she will introduce him to the powers of poetry. Sappho, Hugo, Rimbaud, Pessoa, Neruda? Louis takes the reader on a veritable plunge into the words of the greatest poets.

Le chat du jardinier by Thomas Schlesser (Albin Michel, 2026)

On-site signing session with Librairie Didier.

