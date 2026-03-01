Rencontre Tour du monde à pied avec Alexandre Guégan

Madiathèque de Pors Clos Coray Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 18:00:00

fin : 2026-03-31 19:30:00

Date(s) :

2026-03-31

Finistériens en voyage Saison thématique 2026

La médiathèque de Coray vous invite à embarquer pour un voyage inspirant à travers sa saison thématique “Finistériens en voyage”, organisée du 31 mars au 31 mai 2026.

Pendant deux mois, venez découvrir une programmation riche et variée autour du voyage

> Expositions

> Ateliers

> Rencontres

> Date Mardi 31 mars 2026

> Horaire 18h00 19h30

> Lieu Médiathèque de Coray

> Rencontre Tour du monde à pied avec Alexandre Guégan

Pour lancer cette saison, la médiathèque accueille Alexandre Guégan, un aventurier quimpérois de 28 ans, qui se lance dans un incroyable défi faire le tour du monde à pied.

Avant ce projet ambitieux, Alexandre a déjà parcouru 10 000 kilomètres à vélo à travers l’Europe, une expérience qui lui a permis de développer son goût pour l’aventure et l’exploration.

Lors de cette rencontre, il partagera avec le public

La préparation de son tour du monde

Son itinéraire et ses objectifs

Ses expériences passées et ses anecdotes de voyage

Ses conseils pour se lancer dans une aventure similaire

> Un moment d’échange privilégié est prévu, permettant au public de poser toutes ses questions. .

Madiathèque de Pors Clos Coray 29370 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre Tour du monde à pied avec Alexandre Guégan

L’événement Rencontre Tour du monde à pied avec Alexandre Guégan Coray a été mis à jour le 2026-03-25 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou