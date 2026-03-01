Rencontre Tour du monde à pied avec Alexandre Guégan Coray
Rencontre Tour du monde à pied avec Alexandre Guégan Coray mardi 31 mars 2026.
Rencontre Tour du monde à pied avec Alexandre Guégan
Madiathèque de Pors Clos Coray Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 18:00:00
fin : 2026-03-31 19:30:00
Date(s) :
2026-03-31
Finistériens en voyage Saison thématique 2026
La médiathèque de Coray vous invite à embarquer pour un voyage inspirant à travers sa saison thématique “Finistériens en voyage”, organisée du 31 mars au 31 mai 2026.
Pendant deux mois, venez découvrir une programmation riche et variée autour du voyage
> Expositions
> Ateliers
> Rencontres
> Date Mardi 31 mars 2026
> Horaire 18h00 19h30
> Lieu Médiathèque de Coray
> Rencontre Tour du monde à pied avec Alexandre Guégan
Pour lancer cette saison, la médiathèque accueille Alexandre Guégan, un aventurier quimpérois de 28 ans, qui se lance dans un incroyable défi faire le tour du monde à pied.
Avant ce projet ambitieux, Alexandre a déjà parcouru 10 000 kilomètres à vélo à travers l’Europe, une expérience qui lui a permis de développer son goût pour l’aventure et l’exploration.
Lors de cette rencontre, il partagera avec le public
La préparation de son tour du monde
Son itinéraire et ses objectifs
Ses expériences passées et ses anecdotes de voyage
Ses conseils pour se lancer dans une aventure similaire
> Un moment d’échange privilégié est prévu, permettant au public de poser toutes ses questions. .
Madiathèque de Pors Clos Coray 29370 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre Tour du monde à pied avec Alexandre Guégan
L’événement Rencontre Tour du monde à pied avec Alexandre Guégan Coray a été mis à jour le 2026-03-25 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
À voir aussi à Coray (Finistère)
- Tous au compost! Pors Clos Coray 8 avril 2026