Rencontre tout public avec l’auteur jeunesse Cédric Ramadier Médiathèque Henri Vincenot Venarey-les-Laumes

Rencontre tout public avec l’auteur jeunesse Cédric Ramadier

Médiathèque Henri Vincenot 5 bis Avenue de Dijon Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2026-04-01 10:00:00

fin : 2026-04-01 12:00:00

Festival Ça Papote ! en Côte d’Or. Rencontre avec Cédric Ramadier auteur jeunesse.

Cédric Ramadier est né en 1968 à Toulouse. A 25 ans, diplômé de la Camberwell School of Arts de Londres, il entre dans l’édition parisienne pour sa maîtrise de la langue de Shakespeare. Heureux hasard ! Quelques années plus tard, il est tour à tour directeur artistique, graphiste, éditeur et aujourd’hui auteur grâce à la mise en images de ses idées et textes par ses illustres camarades.

Il écrit principalement pour les petits, à l’Ecole des loisirs, mais a également publié plusieurs romans chez Actes Sud Junior notamment. Le plaisir principal est dans la création et une histoire se raconte de maintes manières, comme dans le spectacle Mais il est où qu’il a écrit et interprète mais aussi dans les expositions ludiques et originales créées autour des livres Ramadier & Bourgeau. .

Médiathèque Henri Vincenot 5 bis Avenue de Dijon Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 85 23 mediatheque@cc-alesia-seine.fr

