Rencontre « Tranzistour »

Médiathèque d’Ambrières-les-Vallées 2 bis place du château Ambrières-les-Vallées Mayenne

Début : 2025-10-04 11:00:00

fin : 2025-10-04 12:00:00

2025-10-04

Un automne sur deux, Mayenne Culture, la Bibliothèque Départementale de la Mayenne et votre Réseau Lecture vous proposent de découvrir un artiste au cours d’une rencontre. Cette année Nicolas Moreau vient nous présenter « Sorgue »..

Sorgue signifie nuit en argot. Peut-être parce que c’est lors de ses nuits blanches que ce musicien compose ses chansons nourries de multiples influences.

Venez les reconnaitre et/ou les interroger grâce cette formule de rencontre ludique et conviviale qui permet d’alterner dialogue et plages musicales.

Gratuit

tout public à partir de 12 ans

1h

réservation conseillée .

Médiathèque d’Ambrières-les-Vallées 2 bis place du château Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 93 50 mediatheque.ambrieres@bocagemayennais.fr

