Rencontre tricroch au Cha’telier mercerie le Cha’telier mercerie Saint-Laurent-en-Grandvaux

le Cha’telier mercerie 11 rue de genève Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Début : 2026-02-27 14:00:00
fin : 2026-02-27 16:00:00
Les rencontres tricot & crochet continuent au Cha’telier !
Des moments conviviaux pour avancer sur vos projets, échanger, papoter… bref, se faire plaisir aiguilles en main
Nouvelles dates (14h → 16h)
• Vendredi 6 février
• Vendredi 13 février
• Mardi 17 février
• Vendredi 27 février
Rencontres gratuites, dans une ambiance détendue
Il suffit de jouer le jeu en choisissant la laine de vos futurs projets à la boutique
Pour vous inscrire message, mail ou directement en boutique .
le Cha’telier mercerie 11 rue de genève Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 48 82 lechatelier.mercerie@gmail.com
