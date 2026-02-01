Rencontre tricroch au Cha’telier mercerie le Cha’telier mercerie Saint-Laurent-en-Grandvaux

Rencontre tricroch au Cha’telier mercerie

le Cha’telier mercerie 11 rue de genève Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Début : 2026-02-27 14:00:00

fin : 2026-02-27 16:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Les rencontres tricot & crochet continuent au Cha’telier !

Des moments conviviaux pour avancer sur vos projets, échanger, papoter… bref, se faire plaisir aiguilles en main

Nouvelles dates (14h → 16h)

• Vendredi 6 février

• Vendredi 13 février

• Mardi 17 février

• Vendredi 27 février

Rencontres gratuites, dans une ambiance détendue

Il suffit de jouer le jeu en choisissant la laine de vos futurs projets à la boutique

Pour vous inscrire message, mail ou directement en boutique .

le Cha’telier mercerie 11 rue de genève Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 38 48 82 lechatelier.mercerie@gmail.com

