Rencontre Valentine Goby La Galerne Le Havre
Rencontre Valentine Goby La Galerne Le Havre jeudi 4 décembre 2025.
Rencontre Valentine Goby
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 18:00:00
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-04
Valentine Goby vient présenter son roman de la rentrée littéraire, Le palmier , un très beau roman initiatique comme un imagier sensoriel.
Inscription obligatoire. .
La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52
English : Rencontre Valentine Goby
L’événement Rencontre Valentine Goby Le Havre a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie