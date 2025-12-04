Rencontre Valentine Goby La Galerne Le Havre

Rencontre Valentine Goby

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-12-04 18:00:00

Valentine Goby vient présenter son roman de la rentrée littéraire, Le palmier , un très beau roman initiatique comme un imagier sensoriel.

Inscription obligatoire. .

