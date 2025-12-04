Rencontre Vélo pour tous Salle des fêtes Loriol-sur-Drôme

Rencontre Vélo pour tous

Salle des fêtes Place du Champ de mars Loriol-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 14:00:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

4 tables rondes permettront de partager des témoignages sur la force du vélo pour les mobilités du quotidien. Les tables rondes auront lieu tout au long de l’après-midi entre 14h et 16h30.

.

Salle des fêtes Place du Champ de mars Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 82 30 94 velo-egaux@dromolib.fr

English :

4 roundtables will provide an opportunity to hear first-hand accounts of the power of bicycles for everyday mobility. The round tables will take place throughout the afternoon, between 2pm and 4:30pm.

German :

an vier runden Tischen werden Erfahrungsberichte über die Stärke des Fahrrads bei der Alltagsmobilität ausgetauscht. Die Diskussionsrunden finden den ganzen Nachmittag über zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr statt.

Italiano :

4 tavole rotonde offriranno l’opportunità di ascoltare testimonianze di prima mano sul potere della bicicletta per la mobilità quotidiana. Le tavole rotonde si svolgeranno nel pomeriggio tra le 14.00 e le 16.30.

Espanol :

4 mesas redondas brindarán la oportunidad de conocer de primera mano el poder de la bicicleta para la movilidad cotidiana. Las mesas redondas tendrán lugar a lo largo de la tarde, entre las 14.00 y las 16.30 horas.

L’événement Rencontre Vélo pour tous Loriol-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme