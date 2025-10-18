Rencontre : Venez découvrir le « Conseil Archi » en public ! Maison du Patrimoine Saint-Omer

Réservation obligatoire sur l’agenda en ligne du site de L’Agence : https://www.aud-stomer.fr/agenda/

Habituellement réservé aux rendez-vous individuels, le « Conseil Archi » ouvre exceptionnellement ses portes à tous.

Vous êtes propriétaire d’un bien patrimonial ? Profitez de cette occasion unique pour le présenter à un architecte-conseil, obtenir des conseils personnalisés et partager vos questions avec le public.

Pour cela, envoyez simplement votre adresse, votre question et une photo à : accueil@aud-stomer.fr

Curieux ou passionné d’architecture ? Inscrivez-vous comme spectateur et assistez à cette permanence publique pour découvrir les enjeux de la réhabilitation du bâti ancien.

Maison du Patrimoine 7 Enclos Notre-Dame Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France

