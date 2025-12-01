Rencontre Vigneron.ne X Chef.fe

4 rue Saint-Amans Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

DEUXIÈME RENCONTRE VIGNERON·NE X CHEF·FE.

Il a fallu attendre 6 mois pour revoir Oriane chez Armand. La dernière fois c’était avec le domaine Plageoles… C’était incroyable (et on avait dû refuser du monde…).

Cette fois, on traverse l’Aveyron pour aller dans l’Herault en Terrasse du Larzac. Oriane aura la lourde tâche de préparer des assiettes à partager autour des 8 Sarments.

Au programme de belles quilles, des bons plats, et une soirée qui va clairement finir en fête.

Viens dès 18h pour boire, manger, papoter c’est le meilleur moment pour profiter de tout ça.

Et si tu veux repartir avec un peu (ou beaucoup) de vin, c’est carrément possible.

Merci de réserver pour la partie 18h–22h, histoire qu’on puisse bien s’organiser côté bouffe ! .

4 rue Saint-Amans Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 86 21 85 52

English :

SECOND WINEMAKER X CHEF MEETING.

L’événement Rencontre Vigneron.ne X Chef.fe Rodez a été mis à jour le 2025-11-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)