Rencontre Violaine de Filippis-Abaté Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère
Rencontre Violaine de Filippis-Abaté Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère vendredi 6 février 2026.
Rencontre Violaine de Filippis-Abaté
Librairie des Cordeliers Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 19:00:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Recul ou stagnation du droit des femmes en France et dans le monde, l’avocate et militante féministe Violaine de Filippis-Abate en dresse le constat inquiétant dans ce livre, La résistance écarlate .
Librairie des Cordeliers Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 15 55
English :
Violaine de Filippis-Abate, a lawyer and feminist activist, draws a disturbing picture of the decline or stagnation of women’s rights in France and around the world in her book La résistance écarlate .
