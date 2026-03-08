Rencontre Violences intrafamiliales et sexuelles Maison France Services Miramont-de-Guyenne

Rencontre Violences intrafamiliales et sexuelles

Maison France Services Boulevard Jules Ferry Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-03-24

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

La Maison France Service vous propose une rencontre avec le Comité Départemental de l’Accès au Droit (CDAD) sur le thème des violences intrafamiliales et sexuelles. Ce moment sera assuré par le CDAD. Inscriptions obligatoire avant le 10 mars.

Maison France Services Boulevard Jules Ferry Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 99 95 55

English : Rencontre Violences intrafamiliales et sexuelles

Maison France Service invites you to a meeting with the Comité Départemental de l’Accès au Droit (CDAD) on the subject of domestic and sexual violence. This event will be hosted by CDAD. Registration required by March 10.

