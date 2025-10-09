Rencontre Vis ton métier Hall du MIX Mourenx

Rencontre Vis ton métier Hall du MIX Mourenx jeudi 9 octobre 2025.

Rencontre Vis ton métier

Hall du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 13:00:00

fin : 2025-10-09 15:30:00

Date(s) :

2025-10-09

Par l’Afpa

Professionnels et formateurs vous attendent pour vous faire découvrir plusieurs métiers. Cette 5ème édition met à l’honneur sécurité, restauration, esthétique et animation, ainsi qu’un pôle création d’entreprise. .

Hall du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr

English : Rencontre Vis ton métier

German : Rencontre Vis ton métier

Italiano :

Espanol : Rencontre Vis ton métier

L’événement Rencontre Vis ton métier Mourenx a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Coeur de Béarn