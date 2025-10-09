Rencontre Vis ton métier Hall du MIX Mourenx
Rencontre Vis ton métier Hall du MIX Mourenx jeudi 9 octobre 2025.
Rencontre Vis ton métier
Hall du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-09 13:00:00
fin : 2025-10-09 15:30:00
2025-10-09
Par l’Afpa
Professionnels et formateurs vous attendent pour vous faire découvrir plusieurs métiers. Cette 5ème édition met à l’honneur sécurité, restauration, esthétique et animation, ainsi qu’un pôle création d’entreprise. .
Hall du MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr
