Rencontre-visite avec Johny Pitts et Clothilde Morette Maison Européenne de la Photographie Paris
Rencontre-visite avec Johny Pitts et Clothilde Morette Maison Européenne de la Photographie Paris samedi 11 avril 2026.
Cette rencontre offre au public l’occasion d’échanger directement avec Johny Pitts, et de découvrir sa démarche photographique.
Présentée au Studio de la MEP à partir du 9 avril 2026, l’exposition réunit vingt années de recherche visuelle consacrées à la diaspora africaine en Europe et dans le monde. Elle déploie un ensemble de photographies, documents et témoignages, entrelacés à travers des jeux de miroirs, de flous et d’assemblages. L’artiste y explore les questions d’identités, d’héritages culturels et d’Afropéanité, notion qu’il a contribué à développer pour penser la multi-appartenance culturelle des personnes afro-descendantes vivant en Europe.
La visite est suivie d’une session de signature à la librairie à partir de 16h30.
La MEP vous convie à une visite de l’exposition « Johny Pitts — Black Bricolage », dans l’espace du Studio, en présence de l’artiste et de Clothilde Morette, commissaire de l’exposition. Une session de dédicace est prévue à la librairie à partir de 16h30.
Le samedi 11 avril 2026
de 14h30 à 16h00
payant
De 0 à 14 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T17:30:00+02:00
fin : 2026-04-11T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T14:30:00+02:00_2026-04-11T16:00:00+02:00
Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris
https://www.mep-fr.org/event/rencontre-visite-avec-johny-pitts-et-clothilde-morette/ +33144787500 info@mep-fr.org
Afficher la carte du lieu Maison Européenne de la Photographie et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Journées Européennes des Métiers d’Art : visite de l’église Sainte-Anne de la Butte aux Cailles église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Sorbonne Université Paris 9 avril 2026
- Garay, Salzard & Dorado Trio, JASS CLUB PARIS, PARIS 9 avril 2026
- Atelier traduction de l’espagnol au français Bibliothèque Germaine Tillion Paris 9 avril 2026