Rencontre-visite avec Johny Pitts et Clothilde Morette Maison Européenne de la Photographie Paris

Cette rencontre offre au public l’occasion d’échanger directement avec Johny Pitts, et de découvrir sa démarche photographique.

Présentée au Studio de la MEP à partir du 9 avril 2026, l’exposition réunit vingt années de recherche visuelle consacrées à la diaspora africaine en Europe et dans le monde. Elle déploie un ensemble de photographies, documents et témoignages, entrelacés à travers des jeux de miroirs, de flous et d’assemblages. L’artiste y explore les questions d’identités, d’héritages culturels et d’Afropéanité, notion qu’il a contribué à développer pour penser la multi-appartenance culturelle des personnes afro-descendantes vivant en Europe.

La visite est suivie d’une session de signature à la librairie à partir de 16h30.

La MEP vous convie à une visite de l’exposition « Johny Pitts — Black Bricolage », dans l’espace du Studio, en présence de l’artiste et de Clothilde Morette, commissaire de l’exposition. Une session de dédicace est prévue à la librairie à partir de 16h30.

Le samedi 11 avril 2026

de 14h30 à 16h00

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-11T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T14:30:00+02:00_2026-04-11T16:00:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/rencontre-visite-avec-johny-pitts-et-clothilde-morette/ +33144787500 info@mep-fr.org



Afficher la carte du lieu Maison Européenne de la Photographie et trouvez le meilleur itinéraire

